"Infektionszahlen lassen eine gewisse Hoffnung für eine gute Wintersaison zu"

Andi Haid, Bürgermeister Mittelberg, war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die anstehende Wintersaison, neue Projekte und die Notarzt-Situation in der Gemeinde.

Die Wintersaison steht kurz bevor und laut einer aktuellen Studie zählt Österreich nach wie vor zu den beliebtesten Wintertourismuszielen in Europa. Wie ist die Gemeinde Mittelberg vorbereitet? Und wie ist es ihnen in der letzten Skisaison ergangen? Darüber und über neue Projekte in Mittelberg, redet Bürgermeister Andi Haid heute mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".