Parteianalyse und Neues aus Mittelberg

Journalist Johannes Huber und der Bürgermeister von Mittelberg Andi Haid heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Ein neuer Kanzler, ein neuer Untersuchungsausschuss und ein neues Budget – große Ereignisse bestimmten die Schlagzeilen in dieser Woche. Journalist und Politikblogger Johannes Huber (dieSubstanz.at) analysierte das politische Geschehen regelmäßig auf seinem Blog. In "Vorarlberg LIVE" redet er heute mit Pascal Pletsch über die Fragen, wo die moralische Integrität geblieben ist und welche Verantwortung die ÖVP trägt.

Die Wintersaison steht kurz bevor und laut einer aktuellen Studie zählt Österreich nach wie vor zu den beliebtesten Wintertourismuszielen in Europa. Wie ist die Gemeinde Mittelberg vorbereitet? Und wie ist es ihnen in der letzten Skisaison ergangen? Darüber und über neue Projekte in Mittelberg, redet Bürgermeister Andi Haid heute mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".