Infektionen steigen – Reiseverbot für Kroatien droht

Im einstigen "Corona-Musterland" Kroatien steigt die Zahl der Neuinfektionen kontinuierlich an. Auch für Urlaubs-Reisen an die Adria könnte das Auswirkungen haben.

Slowenien hat darüber hinaus Kroatien von der "grünen Liste" epidemiologisch sicherer Staaten gestrichen. Die Grenzen sollen aber offen bleiben, und selbst im Fall einer Schließung will Slowenien den Transit etwa österreichischer Urlauber weiterhin ermöglichen.

Zahl der Neuinfizierten steigt

Die Zahl der an COVID-19 Neuinfizierten in Kroatien steigt kontinuierlich an.