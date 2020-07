Urlaub in Zeiten von Corona: Darauf sollten Arbeitnehmer achten

Der Sommer ist da und die Urlaubssaison ist gestartet. Doch worauf muss man als Arbeiternehmer achten? Wir haben uns mit dem Leiter der Abteilung Arbeitsrecht der AK Vorarlberg getroffen. Er weiß worauf man achten muss.

Christian Maier ist der Leiter der Abteilung Arbeitsrecht der AK Vorarlberg. Er weiß genau was in Zeiten von Corona erlaubt ist und was nicht.

So können Arbeitnehmer guten Gewissens ihren Urlaub antreten. "Der Arbeitgeber kann nicht vorschreiben wo ich, wie lange oder in welchem Land ich Urlaub machen. Urlaub ist eine Privatsache. Also Vorschriften in dieser Hinsicht gibt es nicht", weiß Arbeitsrechtsexperte Christian Maier.