In Live-Sendung unterbrochen: Klima-Maulkorb für ORF-Experte Benjamin Raich?

Während einer Live-Sendung wurde ORF-Experte Benjamin Raich mitten in seiner Stellungnahme zur Klimadebatte um das Skifahren auf Gletschern unterbrochen.

Der Ski-Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden wurde aufgrund starker Sturmböen nach 47 Läufern abgebrochen. Dies hatte zur Folge, dass ÖSV-Star Marco Schwarz, der zu diesem Zeitpunkt in Führung lag, ohne Punkte die Heimreise antreten musste. Raich äußerte sich zur Absage und erklärte, dass das Wetter in Sölden Ende Oktober normalerweise stabil sei, aber das Wetter könne sich schnell ändern.