Impfungen, psychische Gewalt und Tourismus-Krise

In "Vorarlberg Live" am Dienstag wird es um die gestiegene psychische Gewalt gegen Frauen in der Coronakrise, den Stand der Impfungen und Corona-Tests im Land sowie die angespannte Lage im Wintertourismus gehen.

Fast jede zweite Frau ist von psychischer Gewalt betroffen. In der Corona-Pandemie sind diese Zahlen noch gestiegen. Dazu ist die Geschäftsführerin von femail – Fraueninformationszentrum Vorarlberg, Lea Putz-Erath bei "Vorarlberg Live" zu Gast.

Außerdem im Studio bei VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch zu Gast wird Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sein. Sie wird Fragen zum Impfstart im Land, den Vormerkungen zu Impfung, die ab Montag möglich sein sollen, und den sieben Zentren für kostenlose Antigentests im Land beantworten.

René Madlener von der Fachgruppe Hotellerie in der WKV gibt im Anschluss einen Ausblick auf die Situation im Tourismus. Dem Wintertourismus drohe ein Totalausfall, warnt die Wirtschaftskammer Vorarlberg am Dienstag in einer Aussendung. Die Verantwortlichen in Land und Bund müssten zur Kenntnis nehmen, dass Optimismus in Bezug auf die heurige Saison nicht mehr angebracht ist. Es gäbe keine Antworten auf die Probleme der Branche und keinen "Plan B".

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 12. Jänner 2020

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Martina Rüscher (Gesundheitslandesrätin), Lea Putz-Erath (Geschäftsführerin femail FrauenInformations­zentrum Vorarlberg), René Madlener (Hotelier und Obmann-Stv. der Fachgruppe Hotellerie in der WKV)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg Live" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.