"Die Impfbereitschaft nimmt von Tag zu Tag zu"

Hohe Testmoral und steigende Impfmoral sind die Punkte, die uns 2021 aus der Pandemie herausführen können, so Landeshauptmann Wallner.

Die Hälfe der Spitalsmitarbeiter ist bereits geimpft, berichtete Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstag im Pressefoyer. Auch sechs Pflegeheime wurden bereits durchgeimpft, in dieser Woche folgen 31 weitere, die Woche darauf die letzten drei Heime. Damit könne bis Ende Jänner allen Heimen ein Impfangebot gemacht werden, freut sich Wallner. Die Impfbereitschaft der Bewohner liege bei 80 Prozent und darüber, berichtet Landesrätin Katharina Wiesflecker.

Online-Plattform zur Vormerkung

Ab kommender Woche wird eine Online-Plattform veröffentlicht, auf der sich Impfinteressierte vormerken lassen können, so Landesrätin Martina Rüscher. Es könne allerdings noch Wochen oder Monate dauern, bis der Impfstoff für alle verfügbar ist. Die nächste Gruppe nach den Pflegeheimen sind die über 80-Jährigen. Diese werde man in Zusammenarbeit mit den Gemeinden in Kürze per Informationsschreiben kontaktieren.