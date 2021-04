Impfplan: Österreich läutet diese Woche Phase 3 ein

In drei Bundesländern - darunter Vorarlberg - kann kommende Woche mit der Vorbereitung der Impfung und Einladung der unter 65-Jährigen begonnen werden.

Mit kommender Woche wird in Österreich die 3. Phase in der Umsetzung des nationalen Impf-Plans gestartet. Standen zu Beginn Heimbewohner, klinisches Personal, die über 85-Jährigen und dann die Zielgruppe der über-65-Jährigen auf dem Impfplan, so kann diese Woche in einigen Bundesländern bereits die neue Impf-Phase mit der Vorbereitung der Impfung und Einladung der unter 65-Jährigen begonnen werden. Konkret betrifft das die Bundesländer Vorarlberg, Tirol und das Burgenland.