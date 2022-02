Impfpflicht, Olympia und Neues aus Lech

Dr. Maria Kletečka-Pulker, Mitglied der Bioethikkommission, Ski-Legende Marc Girardelli und der neue Bürgermeister von Lech Gerhard Lucian sind heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Dr. Maria Kletečka-Pulker, Mitglied Bioethikkommission

Die Impfpflicht gerät immer mehr ins Gefecht. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ist für eine Evaluierung noch vor dem 15. März, dem Eintritt der Strafbarkeit. Die Impfpflicht ist dann verfassungsrechtlich möglich, wenn eine Überlastung der medizinischen Versorgung besteht. Da dies trotz Omikron-Durchseuchung nicht der Fall ist, bestehe auch keine Notwendigkeit der Impfplicht mehr. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bleibt für die Einführung der Impfpflicht. Über die Frage der Notwendigkeit redet Birgit Entner-Gerhold heute mit Dr. Maria Kletečka-Pulker in "Vorarlberg LIVE". Dr. Kletečka-Pulker ist Geschäftsführerin des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien und Mitglied der Bioethikkommission.

Marc Girardelli, Ski-Legende und Unternehmer

Marc Girardelli, gebürtiger Lustenauer, und für Luxemburg zweimaliger Olympia-Silbermedaillengewinner 1992 in Albertville im Super G und Riesentorlauf, wird am Donnerstag im "Vorarlberg LIVE"-Studio zu Gast sein. Mit der Ski-Legende spricht Birgit Entner-Gerhold über den olympischen Erfolgslauf der Vorarlberger Athleten bei den Spielen in Peking.

Gerhard Lucian, Bürgermeister Lech

Er wurde mit fünf Stimmen mehr zum neuen Bürgermeister von Lech gewählt: Hotelier Gerhard Lucian. Am Montag erfolgte die Amtsübergabe von Cornelia Rieser an Gerhard Lucian, die die Geschäfte seit Stefan Jochums Rücktritt interimistisch geführt hatte. Ob Gerhard Lucian Voll- oder Teilzeit-Bürgermeister ist, welche Pläne er für das Gemeindezentrum verfolgt und wie er mit dem hohen Anteil an Ferienwohnungen in Lech umzugehen gedenkt, darüber redet er heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 10. Februar 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Dr. Maria Kletečka-Pulker (Uni Wien), Marc Girardelli (Ski-Legende), (Gerhard Lucian (Lech)

Moderation: Birgit Entner-Gerhold (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

