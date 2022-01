Impfpflicht, FH Jobmesse und Neues aus Alberschwende

Christian Zoll, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung, Verfassungsjurist Peter Bußjäger und Angelika Schwarzmann, Bürgermeisterin von Alberschwende heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Mehr als 500 Jobs werden auf der FH Jobmesse am 21. Januar angeboten. Regionale Aussteller, internationale Industrieunternehmen und zahlreiche Klein- und Mittelbetriebe werben um Mitarbeiter:innen. Die FH Jobmesse findet wieder digital statt. Über das Angebot und die aktuelle Arbeitssituation im Ländle spricht heute der Geschäftsführer der Vorarlberg Industriellenvereinigung Christian Zoll in "Vorarlberg LIVE"..

Heute wird das Impfpflichtgesetz im Nationalrat beschlossen. Ab dem 3. Februar sind alle Menschen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich verpflichtet sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Ausgenommen sind Schwangere und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Bis zu 600€ Strafen drohen, außer man impft sich innerhalb von zwei Wochen. Das Gesetz scheint fixiert. Was passiert, wenn jemand trotzdem Einspruch erhebt und wie ist das Gesetz zu rechtfertigen, wenn die Impfung nach Omikron nicht mehr wirken sollte? Darüber redet Marc Springer heute mit dem Verfassungsjurist Peter Bußjäger.

"Es steht auf Messers Schneide, ob die Skilifte in Alberschwende noch länger bestehen bleiben oder auch noch die letzten zwei verbliebenen Lifte für immer Geschichte sein werden", heißt es in der Petition der "Liftfreunde Alberschwende". Alles hängt davon ab, ob der Vertrag mit dem Grundstückseigentümer verlängert wird oder nicht. Darüber und über den Räumlichen Entwicklungsplan 2030 für Alberschwende, in dem es um die Entwicklungsziele der Gemeinde geht, redet Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann heute in "Vorarlberg LIVE".