Impfintervall wird auf sechs Wochen verlängert

LR Rüscher: Die neue Vorgabe des Bundes gilt ab jetzt für Neueinladungen zur Erstimpfung.

"Durch die Ausdehnung des Intervalls sollen mehr Menschen möglichst rasch eine Grundimmunisierung erhalten", begründet die Landesrätin diese Maßnahme des Bundes. So wird in Zukunft die zweite Dosis nach fünf bis sechs Wochen verimpft. Beim Impfstoff von BioNTech/Pfizer war das Intervall bisher drei Wochen und bei Moderna vier Wochen. Die Intervall-Verlängerung bewegt sich im von den Herstellern vorgegebenen Rahmen. Wird die zweite Impfung in Einzelfällen versäumt, soll die fehlende Impfung laut Impfgremium ehestmöglich nachgeholt werden. Diese Verlängerung führe nicht zu einem eingeschränkten Impfschutz nach der 2. Dosis.