Impffortschritte, Schulchaos und Drogentrends

Impfkoordinator Dr. Robert Spiegel, Willi Witzemann von der Personalvertretung LehrerInnen und Dr. Philipp Kloimstein, Primar Maria Ebene heute um 17 Uhr zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Ein Impftermin am Ostermontag bei der Vorarlberger Lehrerschaft hatte einen Personalmangel an manchen Schulen zur Folge. Die Schülerinnen und Schüler sind daraufhin ins Distance Learning geschickt worden. Reibungslos lief diese spontane Impfung wohl nicht für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern ab. Mehr zu den Impffortschritten der LehrerInnen und ob die Schulen nach wie vor mit den Corona-Maßnahmen zu kämpfen haben, berichtet Willi Witzemann, Vorstandsvorsitzender des Zentralausschusses der Personalvertretung LehrerInnen heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".