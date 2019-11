Immobilienfonds investiert in BahnhofCity Feldkirch

Die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft steigt beim geplanten Stadt- und Quartierentwicklungsprojekt BahnhofCity Feldkirch rund um den Feldkircher Bahnhof ein.

Wohnen, Arbeiten und Freizeit

Das neue Stadtquartier soll Wohnen, Arbeiten, Handel, Freizeit und moderne Mobilität vernetzen. Das Großprojekt an einem sensiblen Verkehrsknotenpunkt erforderte eine exakte Planung der Bauarbeiten, die in zwei Etappen umgesetzt wird. Die erste Etappe beinhaltet den Bau der Tiefgarage und des Busplatzes sowie der Baufelder 1, 2 und 3. Der Busplatz soll 2020 fertiggestellt werden, der Rest der ersten Etappe Ende 2021. Im Frühjahr 2020 folgt dann die zweite Bauetappe mit den Baufeldern 4, 5 und 6. Die Fertigstellung des 60 Mio. Euro Projekts ist für Anfang 2022 geplant.

Das Wohn- und Geschäftshaus in Baufeld 5 und die Wohnanlage in Baufeld 6 wurden von einem Immobilienfonds der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erworben. Im Wohn- und Geschäftshaus auf Baufeld 5 werden neben einer Geschäftsfläche im Erdgeschoss 64 Wohnungen entstehen. Hinzu kommen 44 Tiefgaragenplätze in zwei Untergeschossen. Die etwas kleinere Wohnanlage auf Baufeld 6 hingegen wird neben einer Geschäftsfläche im Erdgeschoss in insgesamt 5 Obergeschossen Platz für 16 Wohnungen und 23 Tiefgaragenplätze im Untergeschoss bieten. Alle Wohnungen stehen ab jetzt zur Vermietung frei.