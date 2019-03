Immer auf Nachhaltigkeit bedacht: Landwirt baut in ganz Bregenz Obst und Gemüse an

Nikolai Jochum aus Bregenz hat mehrere kleine Grundstücke in Bregenz und Umgebung gepachtet und baut dort Obst und Gemüse an. Im VOL.AT-Interview spricht er über die Idee dahinter.

Wer an landwirtschaftliche Betriebe denkt, dem fallen vor allem große Bauernhöfe mit weitreichenden Feldern ein. Nicht so der landwirtschaftliche Betrieb von Nikolai Jochum (27) aus Bregenz: Er bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Freundin Lisa die Klosterlandwirtschaft Marienberg und hat zudem mehrere kleine Grundstücke in Bregenz und Umgebung gepachtet, auf denen er verschiedenstes Obst und Gemüse anbaut.

Urbane Landwirtschaft Sein Konzept ähnelt dem sogenannten “Urban Farming” dass man bereits aus Großstädten wie Wien, Berlin und New York kennt. Beim Urban Farming schaffen Bürger in Städten einen gemeinschaftlichen aber selbstbestimmten Anbau, indem sie auf freien Flächen – etwa in Fußgängerzonen oder auf Hausdächern – Gemüse, Obst und Kräuter anbauen. Jeder kleinste Fleck wird genutzt, um kleine Gärten anzulegen. So wird das Naturerfahren in der Stadt möglich, sie wird ein Stück weit verschönert, aber auch Erfahrungen und Know-how über Nahrungsmittel und deren Produktion können gesammelt werden.

©VOL.AT/Springer

Um Vielfalt bemüht “Es gibt kaum mehr größere Flächen. Das bisschen Boden, dass noch da ist, muss man nutzen”, erklärt der Vollerwerbslandwirt den Grund für das ungewöhnliche Konzept. Diese Anbauweise hat durchaus ihre Vorteile für den Bregenzer: “Durch das, dass es so verstreut ist und doch so nahe aneinander liegt, kommen wir mit der Fruchtfolge, mit Schädlingen und so weiter ziemlich gut davon.” Angepflanzt wird vor allem Feldgemüse. “Ich bin sehr bemüht, eine große Viefalt zu haben”, verdeutlicht Jochum. Einerseits was die Fruchtfolge angeht, andererseits aber auch, da der Hof in erster Instanz für die Selbstversorgung dient. “Was wir irgendwie selbst machen können, wird selbst gemacht: Das fängt bei verschiedensten Salaten und Gemüse an. Wir haben auch jegliche Beeren, die bei uns wachsen. Wir haben Obst, wir brennen Schnaps, wir flechten selbst Körbe.”