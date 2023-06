Double! SW Bregenz schafft Aufstieg und RLW-Meistertitel

Für die Heraf-Mannen zählte in Tirol nur ein Auswärtssieg.

SW Bregenz ist am Ziel seiner Träume. Nach 18 Jahren Abwesenheit im großen österreichischen Fußball Profizirkus sind die Schwarz-Weißen zurück. Vor allem auf das prestigeträchtige Stadtderby gegen FC Dornbirn nach acht Jahren Pause mit tausenden Fans darf sich die Ländle-Fußballfamilie im Sommer freuen. „Vor drei Jahren haben wir uns mit der Mission Aufstieg in den Profifußball ein großes Ziel gesetzt. Wir wurden von vielen Menschen belächelt. Mit viel Herzblut und Einsatz ist es uns gelungen die Rückkehr in die 2. Liga nach Bregenz zu holen. Es macht mich sehr stolz ein Teil dieses Vereins sein zu dürfen“, sagt stellvertretend SW Bregenz Präsident Thomas Fricke. Eines gleich vorweg: Die große Meister- und Aufstiegsparty von SW Bregenz steigt im letzten Auftritt im Amateurfußball im Heimspiel gegen Bischofshofen nächsten Samstag um 17 Uhr. Die Bodenseestädter führen vor dem letzten Spieltag in der Regionalliga West Play-off uneinholbar mit vier Zählern Vorsprung auf Bischofshofen. Der Jubel nach der Pflichtaufgabe beim Schlusslicht Reichenau kannte keine Grenzen. Bregenz gewann in der Tiroler Landeshauptstadt mit Mühe 1:0. Das Goldtor erzielte Solospitze Lukas Katnik (58.). Nachdem der Reichenau Schlussmann Schmidhofer einen scharfen Flachschuss von Ricardo Souza Oliveira nicht bändigen konnte, war Katnik aus kurzer Distanz zur Stelle. Mit einem Geniestreich gelang Gabryel Monteiro das zweite Bregenzer Tor und die endgültige Entscheidung für das Double. Treffer Nummer drei von Hans Alexandre Anapak war nur noch Draufgabe (82.). Schon vor dem Führungstreffer knallte Katnik den Ball an die Querlatte (56.). Monteiro vergibt einen Hochkaräter (64.). Gefeiert hat der frischgebacken RLW-West Play-off Champion Bregenz mit den vielen mitgereisten Schlachtenbummlern auf dem Spielfeld und dann bei der Rückfahrt. Nach FC Dornbirn haben die FCD-Urgesteine Florian Prirsch und Maximilian Lang nun mit Bregenz mit einem zweiten Ländleklub den Westtitel geholt und sind aufgestiegen.