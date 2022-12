Im Studio mit Fanta 4: "Die Band ist unglaublich tight"

Little Konzett, Musikproduzent, war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Niemand geringer als "Die Fantastischen Vier" vertrauen – wie viele andere auch – auf die Künste des Vorarlberger Musikproduzenten Little Konzett. Für eine Albumaufnahme mit den besten Songs zum 30-jährigen Jubiläum wählte die Stuttgarter Rap-Formation erneut jenes Studio, das seit Jahrzehnten auf dem Know-how des Vorarlbergers beruht. Als Schlagzeuger z.B. bei den Tequila Sharks hat sich der Musiker selbst bereits landauf, landab einen Namen gemacht. Inzwischen sitzt er größtenteils hinter dem Mischpult und am Donnerstag nimmt er die Zuschauer:innen von "Vorarlberg LIVE" mit auf eine sehenswerte, virtuelle Studio-Tour.

Mit Fanta 4 im Studio

Manfred „Little“ Konzett ist nicht nur ein begnadeter Schlagzeuger, noch erfolgreicher ist der Musiker mit seinen beiden Tonstudios „Little Big Beat“. Mit den „Fantastischen Vier“ war kürzlich eine der erfolgreichsten Bands der letzten Jahrzehnte bei ihm im Studio. Die Musiker wollten ihr neues Album live und analog einspielen und da Manfred Konzett in diesem Bereich schon seit Jahren über große Erfahrung verfügt, konnte er sich gegen ein bekanntes Londoner Studio durchsetzen.

„Die Zusammenarbeit mit der Band war extrem produktiv, respektvoll und sympathisch. Fanta 4 ist unglaublich tight, da kommt alles perfekt rüber, ich konnte die Songs real time übernehmen. Die Produktion war sehr herzlich, aber auch unheimlich arbeitsintensiv." Und wie geht es weiter: „Mit meinen Bands wie beispielsweise den „Tequila Sharks“ bin ich regelmäßig auf der Bühne, was mir auch sehr wichtig ist und viel Spaß bereitet. Dann stehen viele Schallplattenveröffentlichungen an und wir feiern im kommenden Jahr 10 Jahre Little Big Beat, da wird es richtig geile Sessions geben.“