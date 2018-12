Im Rekordjahr hat SCR Altach ein Plus von 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet

Sportlich läuft es für den Cashpoint SCR Altach in dieser Saison noch nicht nach Plan, wirtschaftlich darf sich der Verein allerdings über ein Rekordergebnis freuen.

Die aktuellen Zahlen über das abgelaufene Vereinsjahr 2017/18 wurden am Sonntag, dem 9. Dezember im Rahmen der Generalversammlung präsentiert.

Die Gründe für die deutliche Steigerung der Umsätze liegen zum einen an der erfolgreichen Teilnahme an der UEFA Europa League Qualifikation und zum anderen an den getätigten Spielertransfers.