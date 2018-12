Altach verliert auch in St. Pölten

Altach unterliegt in St. Pölten mit 1:2 und prolongiert die aktuelle Negativserie.

Im letzten Auswärtsspiel des Jahres 2018 ging die Reise für den CASHPOINT SCR Altach nach St. Pölten. Die Niederösterreicher liegen weiterhin auf Kurs Richtung Meister-Play-Off, auf Seiten der Rheindörfler wollte man aber nach zuletzt drei Niederlagen in Folge endlich wieder das Punktekonto aufstocken. Trainer Werner Grabherr schickte seine Elf in einer 4-3-3-Formation auf das Feld, im offensiven Zentrum sollte Gubari Sherko für Gefahr sorgen.

Altach versuchte nach dem Rückstand das Kommando an sich zu reißen, zwingende Torszenen sprangen dabei allerdings noch keine heraus. Die erste gefährliche Annäherung gab es dann nach 35 Minuten. Nach einem Freistoß flankte Karic die Kugel zur Mitte, wo Sherko mit seinem Abschluss das Gehäuse aber verfehlte. Wenig später wechselte Werner Grabherr das erste Mal, Andi Lienhart musste verletzungsbedingt vom Platz, für ihn kam Stefan Nutz in die Partie.

Kurz vor der Pause wurden die Hausherren dann noch einmal gefährlich, einen verdeckten Distanzschuss von Bajrami konnte Kobras aber entschärfen. So ging es aus Altacher Sicht mit dem 0:1-Rückstand in die Kabinen.

Wenig später musste dann aber Kobras zum zweiten Mal hinter sich greifen. Und wieder einmal setzte es einen Gegentreffer aus einer Standardsituation. Eine Freistoßflanke köpfte der eingewechselte Pak in die Maschen – 2:0. Mit Louis Clement Ngwat Mahop kam dann noch ein dritter frischer Akteur in die Partie und der Routinier hatte kurz nach seiner Einwechslung auch den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Nach dem besten Angriff der Partie scheiterte Mahop aber aus kurzer Distanz an Keeper Riegler.