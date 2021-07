illwerke vkw weist Anschuldigungen zurück

Die illwerke vkw Gruppe reagiert auf die Vorwürfe von den Photovoltaik-Anbietern.

"Keine pauschalen Anschuldigungen"

Die Einhaltung dieser strengen Vorschriften habe für vorarlberg netz oberste Priorität und unterliege neben strenger interner Kontrollen außerdem der Überprüfung durch die nationale Regulierungsbehörde E-Control. Dazu habe es weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart Beanstandungen gegeben. „Um Klarheit zu schaffen, fordern wir als Vorarlberger Energienetze GmbH jene Anbieter auf, die konkrete Vorwürfe erheben, diese an die Schlichtungsstelle bei der E-Control heranzutragen und pauschale Anschuldigungen zu unterlassen“, so vorarlberg netz-Geschäftsführer Johannes Türtscher.

Hohe Netzinvestitionen für Photovoltaik

Der angestrebte Ausbau der erneuerbaren Energie durch dezentrale Einspeiser wie Photovoltaik stelle eine große Herausforderung für das Stromnetz dar. Die illwerke vkw habe als Erzeuger von erneuerbarer Energie bereits 2002 als Pionier auf Photovoltaik an den Unternehmensstandorten gesetzt. Seit etwa 10 Jahren konzipiere und errichtee die illwerke vkw für Unternehmen Photovoltaikanlagen, seit 2019 nun mehr auch für alle vkw-Kunden. „Um den raschen Ausbau der erneuerbaren Energie voranzutreiben, bieten wir unseren Kunden komplette Energiedienstleistungen an. Der Aufsichtsrat hat für die Beteiligung der illwerke vkw an der Doma Solartechnik einen einstimmigen Beschluss gefasst, denn die Photovoltaik ist ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Unternehmensstrategie“, so illwerke vkw-Vorstandsmitglied Helmut Mennel. So könne der Energiedienstleister die Angebotspalette für seine Kund:innen stetig weiterentwickeln. Diese Entwicklung zeige sich in ganz Österreich, auch andere Energieversorger steigen schließlich in die Photovoltaik-Branche ein.