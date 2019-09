Illegale Spionage: Das erzählen Betroffene

Vor wenigen Tagen flog die illegale Spionage der Schweizer Behörden in Vorarlberg auf - nun sprechen Betroffene.

Am Dienstag wurde öffentlich bekannt, dass die Schweizer Polizei ohne Wissen der österreichischen Behörden Oberservationen vor Vorarlberger Hanfgeschäften durchführte, um Käufer später an der Grenze anzuhalten.

"Hatte die Samen im Hosenbund"

Viermal seien Beschattungen durchgeführt worden, berichtet "20 Minuten". Konkret ging es darum die Kennzeichen von Schweizer Kunden zu fotografieren, um diese dann beim Grenzübergang anzuhalten. So ging es auch einer 21-Jährigen, die am Grenzübergang Au angehalten wurde. "Als die Grenzwache uns anhielt, hatte ich die Samen in meinem Hosenbund", sagt sie gegenüber "20 Minuten". Die Samen kamen aus einem Automat, der Beutel mit drei bis zehn Samen ausgibt - insgesamt hatte sie 31 Samen dabei. Sie wollte die Pflanzen zum Eigengebrauch züchten und kaufte außerdem vier Säcke Blumenerde und vier Blumentöpfe. Die Frau und ihr Freund wurden zu einer Strafe von 1800 Franken verdonnert.