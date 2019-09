Schweizer Grenzwächter spionieren illegal in Vorarlberg

Schweizer Grenzwächter haben im Rahmen der "Aktion Knobli" illegaler Weise in Österreich gegen Käufer von Hanfsamen und -zubehör ermittelt.

Wie blick.ch berichtet hat das Schweizer Grenzwachtkorps in den Jahren 2018 und 2019 illegale Überwachungen in Österreich durchgeführt. An vier Tage sollen Angehörige des Grenzwachtkorps III in zivil in Vorarlberg tätig gewesen sein. Die österreichische Polizei sei nicht informiert gewesen sein.