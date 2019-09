Schweizer "Spionage-Aktion" könnte Nachspiel haben

Schweizer Grenzbeamte observierten illegalerweise Schweizer Staatsbürger in Vorarlberg beim Kauf von legalen Hanf-Produkten. Und die österreichische Polizei wusste nichts davon.

Kein Kavaliersdelikt

Diese werden nicht als Kavaliersdelikt eingestuft: Derzeit ermittelt man gegen die Schweizer Behörden und werde je nach Ergebnis der Ermittlungen die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Wenn sich herausstelle, dass der Polizeikooperationsvertrag verletzt worden sei oder gar ein strafrechtliches Delikt wie Amtsmissbrauch vorliege, werde der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Das Schweizer News-Portal "Blick" stellte eine Anfrage an Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner, und zitiert dessen Antwort: "..., dass der Landespolizeidirektion Vorarlberg (...) von den von Ihnen erwähnten Observationen der Schweizer Grenzwache in Vorarlberg nichts bekannt ist." Auf Nachfrage von VOL.AT verweist Gantner auf die Bundespolizei, in deren Zuständigkeit der Fall liege. Deshalb wolle er sich nicht weiter dazu äußern.