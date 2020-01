Ihr Morgen-Briefing am Freitag, 31. Jänner 2020

Das sollten Sie wissen: Von Dominic Thiem in Melbourn über "Bitschi vs. Kickl" bis hin zum Ball der Vorarlberger in Wien.

Für Sie zusammengestellt:

1. Thiem: Hitzeschlacht bei 40 Grad in Melbourne

2. Opernball: Vonn sagt Lugner ab

3. Brexit: Um 24 Uhr ist Großbritannien raus

4. Gewinner und Verlierer

5. Coronavirus: Operzahl steigt

Vorschau auf den Tag

„Vorarlberger Ärztebereitschaftsdienst künftig auch in der Nacht – Weitere Verbesserung der allgemeinmedizinischen Versorgung“, mit Landesrätin Martina Rüscher

51. Gildenball der Bregenzer Faschingsgesellschaft

Fortsetzung des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump

Austro-Industrie pocht auf raschen EU-UK-Freihandelsvertrag

Beginn der Semesterferien in Wien und Niederösterreich

in Wien und Niederösterreich Fußball: Transferschluss in Deutschland, Italien, England, Spanien und Frankreich

I. Bundeskanzler Kurz über die Regierungsklausur

II. Ball der Vorarlberger in Wien

III. Rothschild zieht gegen die Stadt Wien vor Gericht

IV. Digitalisierung: Vorarlberger Mittelstand hinkt hinterher