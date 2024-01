"Ich habe viel Blut verloren" - Kilde spricht nach Horror-Sturz über seine Verletzungen

Nach seinem schweren Sturz an der Lauberhornabfahrt gibt der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde Einblicke in die dramatischen Momente und seine Verletzungen.

Am vergangenen Samstag gab es beim Lauberhornrennen einen Schockmoment: Aleksander Aamodt Kilde stürzte im Ziel-S der Abfahrt schwer und musste per Rettungshelikopter abtransportiert werden.

Schwer beschädigte Nerven

Kilde spricht von schwer beschädigten Nerven und intensiven Schulterschmerzen. Die Heilung einiger Nervenschäden wird Zeit in Anspruch nehmen. Er erinnert sich kaum an den Sturzmoment: "Ich stürze und habe extreme Schmerzen in meiner Schulter. Danach sind meine Gedanken verschwommen – ich erinnere mich an sehr wenig, fast nichts." Kilde fügt hinzu: "So einen Schmerz habe ich noch nie zuvor erlebt."