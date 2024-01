Mikaela Shiffrin füttert Aleks: Emotionale Worte nach dem Horror-Sturz von Kilde

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin teilt emotionale Worte nach dem schrecklichen Sturz ihres Lebensgefährten Aleks Aamodt Kilde.

In einem emotionalen Statement teil Skirennläuferin Mikaela Shiffrin ihre tiefen Gefühle und Erfahrungen nach dem Unfall von Aleks Aamodt Kilde, ihrem Lebensgefährten. Beginnend mit einem Zitat aus dem Lied "Steady for You", „Every second with you has me breathing for days“, drückt sie die starke emotionale Verbindung zu ihrem Liebsten aus.