IAW 2022: Innovative Bikinis - Lanasia ist mehr als "Sex sells"

Lisa-Maria Beck hat mit ihrer Schwester die nachhaltige Bikinimarke Lanasia gegründet. Bei der IAW hat sie über ihr Nachhaltigkeit, "Sex sells" und welche Rolle digitale Plattformen für die jungen Unternehmerinnen spielen gesprochen.

"Nachhaltigkeit muss nicht langweilig, sondern kann auch sexy und stilvoll sein", so ihr Motto. Man wolle schon dem spießigen Öko-Mode-Klischée entgegenwirken, so die Gründerin.

Lanasia: Nachhaltig und sexy

Von digitalen Trends bis zu Sex Toys

IAW 2022: Top-Speaker*innen waren am Dienstag bei der größten Digitalkonferenz am Bodensee in Dornbirn dabei.