Nachhaltig, sexy und lustig - Bikini-Sisters mit Schwung

2018 haben die beiden Liechtensteiner Schwestern Anna-Sophia und Lisa-Maria LANASIA gegründet. Die beiden beweisen, dass nachhaltige Bikinimode sexy, und Werbung dafür auch lustig sein kann.

Ende Jänner haben die beiden Schwestern mit einem ausgefallenen und sexy Marketing-Gag für ihr Label Werbung gemacht: Die beiden Firmengründerinnen haben sich in ihren Bikinis auf die Skipiste gewagt. Auf jeden Fall ein Hingucker und wenn man dem "behind the scenes"-Video trauen darf, auch ein riesiger Spaß.