Die Videos von der Interactive West 2022

IAW: Top-Speaker*innen waren am Dienstag bei der größten Digitalkonferenz am Bodensee in Dornbirn dabei.

Bei der Interactive West wurde die digitale Transformation in Vorarlberg greifbar gemacht. Die IAW ist seit rund zehn Jahren der Treffpunkt für Visonär*innen und Vordenker*innen in Vorarlberg.

"Love Wellness + Sex-Toys": Johanna Rief über Dinge, die im Schlafzimmer Spaß machen

Michael Karg: 5 globale Trends in Digital

Dominik Lämmler: Intro to the Metaverse

Julia Neumann: There's a door to leave your Ego

Lisa-Maria Beck: "So werden unsere Bikinis hergestellt"

Stephanie Hollenstein im Interview

Larissa Kravitz: Assets im Metaverse

Robert Krimmer: Transparenz und Nachvollziehbarkeit im digitalen Zeitalter

Markus Giesswein: Wolle neu erfunden

