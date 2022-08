"House of the Dragon" sorgt für neuen Zuschauerrekord

Das Prequel zu "Game of Thrones" hat bei HBO für den erfolgreichsten Serienstart aller Zeiten gesorgt.

Von Fans in aller Welt war sie sehnsüchtig erwartet worden - nun hat die erste Folge der dem "Game of Thrones"-Universum entstammenden Fernsehserie "House of the Dragon" gleich einen neuen Zuschauer-Rekord aufgestellt: Fast zehn Millionen Seher saßen allein in den USA vor den Bildschirmen, wie der Medienkonzern WarnerMedia mitteilte. Damit wurde zum Teil sogar "Game of Thrones" übertrumpft.

Das Herrscherhaus Targaryen

Das mittelalterlich anmutende Fantasy-Drama "Game of Thrones" war vor drei Jahren zu Ende gegangen, seitdem warten Fans auf neuen Stoff. "House of the Dragon" spielt 172 Jahre vor der Ursprungsserie und dreht sich um das Herrscherhaus Targaryen. Es basiert auf dem Buch "Feuer und Blut" von George R.R. Martin.

Der US-Autor schrieb auch "Das Lied von Eis und Feuer", das die Vorlage für die blutrünstige Fantasy-Saga "Game of Thrones" bildete. Diese gilt als eine der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte und räumte insgesamt 59 Emmys ab. George R.R. Martin fungiert bei "House of the Dragon" auch als Co-Creator und Executive Producer.

In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans.

In weiteren Rollen sind Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes und Savannah Steyn zu sehen.

Exklusiv bei Sky

Gezeigt wird "House of the Dragon" in den USA auf dem für große Serien bekannten Sender HBO Max, der zu WarnerMedia gehört. Dem Konzern zufolge saßen zum Serienstart am Sonntagabend 9,98 Millionen Zuschauer in den USA vor den Bildschirmen. Dies sei "der erfolgreichste Serienstart auf HBO", erklärte der Konzern. In Österreich ist "House of the Dragon" exklusiv und ausschließlich auf dem Streamingdienst Sky X und über Sky Q auf Abruf sowie abends um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen.

House of the Dragon

