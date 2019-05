Game of Thrones: Das Ende!

Spoiler-Alarm! Die größte und spektakulärste TV-Serie aller Zeiten geht am Sonntag zu Ende. Nach der Schlacht um "Königsmund" endet die Fantasy-Saga. Hier gibt's noch das Review zur 5. Episode aus der achten Staffel.

“Die Glocken” – so lautete der Titel für die fünfte und vorletzte Folge in der achten Staffel von Game of Thrones (auf Sky zu sehen). In “Königsmund” kam es zum Showdown zwischen den Truppen von Daenery Targaryen und Cersei Lannister. Während man schon in der dritten Folge der achten Staffel mit dem Tod von zahlreichen Protagonisten rechnete, haben dieses Mal wirklich zahlreiche Hauptdarsteller das Zeitliche gesegnet.