Hotel im Kleinwalsertal in Flammen - 150 Mann im Einsatz

Am Sonntagabend fing der Dachstuhl eines leerstehenden Hotels in Riezlern Feuer und sorgte so für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Um 19:11 Uhr am Sonntagabend entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Dachstuhlbrand bei einem leerstehenden Gastronomiebetrieb im Ortszentrum von Riezlern. Beim Eintreffen der Polizei schlugen bereits Flammen aus dem südseitigen Giebel des mehrstöckigen Gebäudekomplexes. Den rasch anrückenden Feuerwehren gelang es, den Brandherd einzudämmen bzw. die Gefährdung weiterer Objekte zu verhindern. Auf Grund der Gebäudehöhe war die Brandbekämpfung nur mittels Drehleiter möglich. Wegen der enormen Hitzentwicklung musste unter anderem die Dachhaut des Hotels geöffnet werden.

Schaden noch nicht beziffert

Personen wurden nicht verletzt. Der finanzielle Schaden am Gebäude kann noch nicht beziffert werden. Sieben Feuerwehren aus Vorarlberg und dem benachbarten Allgäu mit ca. 150 Einsatzkräften waren vor Ort. Die Hauptverbindungsstraße (L 201) musste für die Dauer des Löschangriffs komplett gesperrt werden. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Ereignisses unbewohnt.