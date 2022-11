"Brandursache völlig unklar"

Immerhin stehe das Hotel Traube seit Jahren leer. Am Sonntagabend hatte der ehemalige Gastronomiebetrieb in Riezlern Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so auch angrenzende Gebäude in der Nähe schützen. 150 Einsatzkräfte aus Vorarlberg und Deutschland haben vor Ort gegen die Flammen gekämpft.