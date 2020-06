Hot & sexy: Die Nerds tanzen an der Stange

In Folge zwei müssen sich die Nerds von ihrer sexy Seite zeigen: sie versuchen sich am Poledance.

Nerdchallenge! In Folge zwei müssen sich die Nerds von ihrer sexy Seite zeigen: sie versuchen sich am Poledance, ob das so hot aussehen wird, wie bei Emmy, die ihnen ein paar Moves vormacht?

Top-Quote für Reality-Show

„Beauty & The Nerd“ hat jedenfalls für ProSieben einen erfolgreichen Start in Deutschland hingelegt: Die Reality-Show machte ProSieben am vergangenen Donnerstag zum Marktführer in der Prime Time. 14,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend, wie die sieben Beautys und sieben Nerds in einer Traumvilla auf Ibiza aufeinandertreffen und zu sehr gegensätzlichen Spiel-Paaren werden.