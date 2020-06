TV-Show: Beauty and the Nerd

Gegensätze ziehen sich an - oder doch nicht? Das soll in der TV-Show "Beauty & The Nerd" herausfinden.

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Doch kommen die sieben Schönheiten und Nerds bei "Beauty and the Nerd" wirklich auch auf einen Nenner oder sind die Paar-Konstellationen schon von Beginn an zum Scheitern verurteilt?

"Ich habe echt Angst"

Elfenkostüm oder Superman-Shirt? Weißes Gewand oder Sandalen und Socken? In der ersten Folge von „Beauty & The Nerd“ gingen die Beautys und Nerds auf Partnersuche. Dabei hatten die Damen die Qual der Wahl. „Ich habe echt Angst, was da jetzt kommt.“ Beauty Victoria (22) rechnet mit dem Schlimmsten. Und auch die Nerds wissen, dass ihnen eine krasse Konfrontation bevorsteht. „Blond werden wahrscheinlich die meisten sein“, stellt sich Sven L. (24) vor, „und selbstverliebt.“

Die Beautys: (v.l.n.r.) Kim; Karina; Malin; Annabel; Emmy; Victoria; Selina © ProSieben / Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer

"Reale Prinzessin" gesucht

Nacheinander traten die Nerds vor die Beautys, um diese von ihren Partner-Qualitäten zu überzeugen. Dion (30) machte den Anfang: „Ich habe über 100.000 Magic-Karten. Was mir jetzt allerdings noch fehlt, ist eine Beauty-Magic-Karte!“ Verhaltene Reaktionen. Nerd Elias (24) startete ebenfalls einen Versuch: „Hallo Beautys. Ich hatte bisher immer nur mit digitalen Schönheiten zu tun. Wer möchte meine reale Prinzessin sein?“ Beauty Malin (28) reagierte verblüfft: „Ok, das ist echt krass, das sind wirklich Nerds.“

Die Nerds. (v.l.n.r.) Flamur; Illya; Sven K., Julien, Elias; Dion, Sven L. © ProSieben / Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer

Es geht um 50.000 Euro

Vor dem Einzug in die „Beauty & The Nerd“-Villa müssen alle Beautys einen Partner finden. Mit welchem Nerd wollen sie ein Paar bilden und auch das Zimmer teilen? Mit wem können sie sich vorstellen, in den nächsten sechs Wochen um ein Umstyling und 50.000 Euro zu kämpfen?

Diese Beautys und Nerds gehen auf Partnersuche:

Annabel (32): Schlager-Sternchen aus Neuss

Emmy (20): Bikini-Model aus Hamburg

Kim (19): Social-Media-Diva aus Birkenheide

Malin (28): Make-Up-Fan aus Krefeld

Selina (28): Fashionista aus Köln

Karina (25): selbsternannte Diva aus Reichshof

Victoria (22): Shopping-Queen aus Lienz in Österreich

Dion (30): Magic-Karten-Sammler aus Berlin

Elias (24): Comic-Liebhaber aus Freital bei Dresden

Flamur (26): Videospiel-Fan aus Beratzhausen bei Regensburg

Illya (21): Informatik-Nerd aus Aldenhoven bei Jülich

Julien (32): Superman-Fan aus Saarbrücken

Sven K. (22): PC-Spiele-Zocker im Priestergewand aus Apolda bei Jena

Sven L. (24): Computerfreak aus Isselburg bei Bocholt