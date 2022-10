Hospizkultur, Palliative Care zuhause und HC Hard

Dr. Karl W. Bitschnau (Leiter Hospiz Vorarlberg) sowie HC Hard Geschäftsführer Markus Köberle und HC Hards Sportlicher Leiter Thomas Huemer sind am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Damit das Zuhause ein guter Ort zum Sterben wird: "Hospizkultur und Palliative Care zuhause" (kurz: HPC zuhause) - dahinter verbirgt sich ein gemeinsames Projekt von Hospiz Vorarlberg, dem Landesverband Hauskrankenpflege und connexia, das das Ziel verfolgt, die bestmögliche Lebensqualität von Menschen, die zuhause palliativ betreut werden, zu gewährleisten. "Die Begleitung und Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen hat in der Arbeit der Hauskrankenpflege einen besonderen Wert", so Karl Bitschnau, Fachbereichsleiter von Hospiz Vorarlberg. "In allen Umfragen, die ich kenne, spricht sich eine überwältigende Mehrheit dafür aus, zuhause sterben zu können. Doch die Realität sieht vielfach anders aus." Darüber spricht der Leiter von Hospiz Vorarlberg, Dr. Karl W. Bitschnau am Montag mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch bei "Vorarberg LIVE".

HLA-Tabellenführer Hard empfängt am Dienstag in der European League die dänische Mannschaft Skjern Handbold und ist nach der knappen Niederlage im ersten Gruppenspiel der Gruppe C bei Sporting Lissabon hochmotiviert."Mit Skjern treffen wir auf einen alten Bekannten. Gegen das dänische Spitzenteam ist uns auch bereits der Aufstieg gelungen. Das Wiedersehen wird spannend und wir freuen uns sehr darauf", erklärte Thomas Huemer, der Sportliche Leiter bei Hard, das in der heimischen Meisterschaft am Freitag Bärnbach/Köflach klar besiegte. Markus Köberle (HC Hard Geschäftsführer) und Thomas Huemer (HC Hard Leitung Sport) sprechen am Montag bei "Vorarlberg LIVE" über den Start der EHF Gruppenphase.