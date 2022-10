HC Hard mit deutlichem Heimerfolg gegen Bärnbach

Die Roten Teufel besiegen das Team aus der Steiermark klar und völlig ungefährdet mit 35:19.

Harder Dominanz

Schon in Halbzeit eins machten die Harder gegen den Tabellenzehnten aus der Steiermark alles klar. Während die Gäste eine Viertelstunde mithalten konnten, setzten sich die Jonsson-Schützlinge in weiterer Folge schnell ab und führten zur Pause mit 16:10.

Auch in den zweiten 30 Minuten ging es in dieser Form weiter, die Gastgeber setzten sich weiter Tor um Tor ab. Am Ende sprach das Endresultat eine eindeutige Sprache, Hard springt mit diesem 35:19-Erfolg auch wieder auf Rang eins der Tabelle.