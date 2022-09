Horrorszenario in St. Arbogast

Zahlreiche Blaulichtorganisationen probten am Samstag gemeinsam mit einer Großübung für den Ernstfall.

Götzis . Alle fünf bis zehn Jahren proben die verschiedenen Blaulichtorganisationen gemeinsam in einer Großübung für den Ernstfall. Im Götzner Ortsteil St. Arbogast kam es daher am Wochenende zu Szenen, wie man sie sonst selten sieht.

300 Einsatzkräfte am Unglücksort

Ein vollbesetzter Bus kommt von der Straße ab, kippt um und dazu explodiert ein mit involviertes Auto. Dazu kamen noch zwei weitere Fahrzeuge mit eingeklemmten Personen, sowie zwei vermissten Radlern. Dieses Szenario bot sich den über 300 Einsatzkräften beim Eintreffen am Unglücksort. „Bei unserem Eintreffen am Übungsort war es erstmals wichtig, schnell einen Überblick zu schaffen und dementsprechend zu handeln”, so Feuerwehr-Einsatzleiter Rainer Büsel.