Sicherheitslandesrat Christian Gantner besuchte die Großübung der Vorarlberger Einsatzkräfte in St. Arbogast am Samstag.

"Die Leistungsfähigkeit unserer Hilfs- und Rettungskräfte ist maßgeblich durch regionale Strukturen und freiwilliges Engagement getragen. Die großartige Arbeit im Dienste der Sicherheit in unserem Land verdient den Dank und die Wertschätzung durch die Gesellschaft und erfordert vor allem die laufende finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand für eine moderne Ausstattung und Infrastruktur." Das betonte Sicherheitslandesrat Christian Gantner beim Besuch einer groß angelegten Einsatzübung der Blaulichtorganisationen am Samstag, 3. September, in Götzis.