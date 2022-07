Horror-Aufnahmen! Zug in Spanien von Flammen umgeben: Passagiere in Panik

Wegen eines Waldbrandes musste ein Zug im spanischen Sanabrien nun anhalten. Und das inmitten lodernder Flammen. Für die Passagiere eine aufwühlende Situation, wie ein Twitter-Video zeigt.

Die Hitzewelle hält Länder wie Spanien aktuell in Atem. Passagiere auf dem Weg von Madrid nach Ferrol, im Nordwesten des Landes, erlebten eine gefährliche Zugfahrt. Die Strecke führte nämlich direkt durch brennendes Grasland, schockierende Bilder machen gerade auf Twitter die Runde.

all

all

self

self

Horror-Minuten in einem Zug in Spanien, die Passagiere sind in Panik, denn der Zug musste aufgrund der Flammen stehenbleiben und konnte nicht mehr weiterfahren.