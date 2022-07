Brand in Bibione: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Brand in Bibione: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz ©Guardia Costiera; Vigili del Fuoco

Brand in Bibione: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz ©Guardia Costiera; Vigili del Fuoco

Brand in Bibione: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

In einem bewaldeten Randgebiet in der Badeortschaft Bibione bei Venedig ist am Freitagnachmittag ein großes Feuer ausgebrochen.

Die Flammen konzentrierten sich auf einem Gelände mit viel Gestrüpp. Der Rauch stieg hoch in den Himmel auf und war nicht nur in Bibione, sondern auch in den Badeortschaften Caorle und Lignano Sabbiadoro zu sehen. Urlauber verfolgten die Löscharbeiten vom Strand aus.

self all Open preferences.

Rom. Die Rettungsmannschaften sperrten das Gebiet ab und überprüften, dass sich dort keine Wanderer aufhielten. Niemand wurde verletzt. Keine Gebäuden waren von den Flammen betroffen, wie der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, berichtete. Hunderte Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.

self all Open preferences.

Küstenwache rettete acht Personen

Die Küstenwache rettete acht Personen, die ins Wasser gesprungen waren, um dem Feuer und dem Rauch zu entkommen.

self all Open preferences.

Die Flammen kamen ihnen unweit des Leuchtturms von Bibione gefährlich nahe, bis die acht Wanderer am Ufer eingeschlossen waren. Sie sprangen ins Wasser und wurden von der Küstenwache gerettet. Die Wanderer sind alle in guter Verfassung.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.