Home Invasion in Dornbirn: Nur vage Täterbeschreibung

Nach einer Home Invasion in Dornbirn am vergangenen Freitagabend laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamts weiter auf Hochtouren.

Bei dem Raubüberfall drangen drei Männer in eine Wohnung in der Innenstadt ein und fesselten einen 90-Jährigen, seine Pflegerin und eine Verwandte. Die Fahndung, die auch auf das benachbarte Ausland ausgedehnt wurde, sei weiter im Gange, so ein Ermittler am Montag.