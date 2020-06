Raubüberfall in Dornbirner Wohnung – zwei Opfer gefesselt

Dornbirn - Am Freitag kam es in der Innenstadt von Dornbirn zu einem Raubüberfall auf drei Bewohner einer Wohnung, wobei zwei der Opfer von den Tätern am Tatort gefesselt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften drei dunkel gekleidete männliche Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort geflüchtet sein.

Die Sachverhaltsaufnahme der Polizei vor Ort, die Spurensicherung sowie eine örtliche Fahndung sind derzeit im Gange. Erkenntnisse zu einer möglichen Raubbeute bestehen zurzeit nicht. Soweit bisher bekannt ist, dürfte keines der Opfer ernsthaft verletzt worden sein.