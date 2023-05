Hoher Stresslevel kann zu "Burn On" führen

Beim Burn Out kommt man von einem Dauerbrennen in einen Erschöpfungszustand und beim Burn On bleibt das dauerhafte Stresslevel erhalten. "Es kann alle betreffen. Der innere Leistungsdruck, den wir selbst dazugeben, wie eine gute Arbeit machen zu wollen, kann sich dem Stresslevel hinzuziehen und letztlich zum Burn On führen", erklärt Tschallener.

Wenn man sich jedoch die Symptomatik anschaut, ist es nicht leicht voneinander zu unterscheiden. "Beim Burn on läuft man in einem Hamsterrad und irgendwo brennt man innerlich aus, es fehlt der Bezug, Freude und Freude an der Arbeit", sagt die Psychotherapeutin. "Letztlich merken wir, wir können das nicht erreichen und fallen innerlich in eine Leere. Beim Burn Out kommt die körperliche Erschöpfung dazu." Deswegen sollte man Ruhephasen einführen. "Man muss ehrlich zu sich selbst sein, wenn der Stress zu viel wird und Pausen einhalten."