Hohenweiler sucht Partner für Zentrumsprojekt

So wurde auf einer Länge von 400 Metern der Dorbach unter die Gemeinde- und Landesstraße verlegt. "Es wurde auch der Hochwasserschutz verbessert", so der Bürgermeister. Deshalb wurde in diesem Bereich eine Verrohrung mit größerem Durchmesser installiert. Die Bauverhandlung für die Boch-Etappe sei sehr gut gelaufen, infomierte der Hohenweiler Bürgermeister. Dort soll ein Bau mit Schule, Kindergarten und Bücherei entstehen. Für das Projekt ist die Gemeinde noch im Hinblick auf die Finanzierung auf der Suche nach Partnern aus der Privatwirtschaft. "Die gestaltet sich aber nicht einfach", räumte der Gemeindechef ein. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 15 Millionen Euro. "Wir müssen die Hälfte stemmen, was aber bei einem Budget von 2,5 Millionen Euro nicht realistisch ist", erklärte Langes.