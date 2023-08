Hohe Strafen für Autofahrer: Vorsicht bei Klima-Anlagen im Italien-Urlaub!

Die Hitzewelle rollt gerade über Italien. Bei den hohen Temperaturen dreht man gerne mal die Klima-Anlage auf - doch Vorsicht: Unter bestimmten Bedingungen kann das ganz schön teuer werden!

In Italien sollten Autofahrer die Klimaanlage lieber nicht durchgehend laufen lassen. Denn in der italienischen Straßenverkehrsordnung ist der Gebrauch der Klimaanlage in Personenkraftwagen genauestens geregelt: Im Gesetzestext heißt es bei Artikel 157 Absatz 7: „Es ist verboten, während das Fahrzeug geparkt ist, den Motor laufen zu lassen, um die Klimaanlage im Fahrzeug selbst am Laufen zu halten.“