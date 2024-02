Hohe Komplikationsrate: Warum eine hohe Durchimpfungsrate gegen Masern so wichtig ist

Masern können zu schwerwiegenden Komplikationen führen, insbesondere bei Kindern und Erwachsenen über 30 Jahren.

Komplikationen sind keine Seltenheit

Die Notwendigkeit einer höheren Durchimpfungsrate

Derzeit liegt die Durchimpfungsrate in Vorarlberg bei etwa 80 Prozent, weit entfernt von den empfohlenen 95 bis 98 Prozent, die notwendig wären, um Masern nahezu auszurotten. Daniela Jonas, Impfreferentin der Vorarlberger Ärztekammer, erklärte gegenüber dem ORF, dass zwei Impfdosen erforderlich sind, da nicht alle Menschen auf die erste Dosis ausreichend reagieren. Idealerweise sollten Kinder bereits im Alter von neun bis zwölf Monaten ihre erste Impfdosis erhalten. Trotz einer hohen Nachfrage nach Impfungen in ihrer Praxis weist Jonas darauf hin, dass Infekte oder das Vergessen der Impfung oft zu Verzögerungen führen.

Quarantäne für ungeimpfte Kontaktpersonen

In Fällen, in denen eine Person mit Masern infiziert ist, müssen ungeimpfte Kontaktpersonen für 18 Tage, entsprechend der Inkubationszeit des Virus, in Quarantäne. Dies betrifft aktuell ein Familienmitglied eines infizierten Erwachsenen in Vorarlberg, wie Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher dem ORF mitteilte. (VOL.AT)