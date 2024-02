Vorarlberger Kinder werden immer weniger geimpft

Immer weniger Kinder in Vorarlberg werden gegen Masern geimpft, wie aktuelle Zahlen aus einer Anfragebeantwortung zeigen. Dies hat in der Region Diskussionen über den Impfschutz ausgelöst, da Vorarlberg unter dem Bundesschnitt liegt. Doch warum ist die Impfquote rückläufig und welche Auswirkungen hat dies auf die Gesundheit der Bevölkerung? Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe.

Wie der ORF berichtet, wurden im Jahr 2022 nur noch knapp 8.300 Mumps-Masern-Röteln-Impfungen bei Kindern von null bis sechs Jahren in Vorarlberg durchgeführt. Dies ist ein Rückgang von fast 1.200 Impfungen im Vergleich zu den Vorjahren. Gleichzeitig ist die Anzahl der Kinder in dieser Altersgruppe gestiegen. Somit sinkt die Impfquote in Vorarlberg, während sie österreichweit wieder ansteigt.