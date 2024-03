HOFER führt digitale Preisschilder österreichweit ein

Alle etwa 540 Filialen in Österreich sind nun mit digitalen Preisschildern ausgestattet.

Die Supermarktkette HOFER hat den nächsten Schritt in ihrer Digitalisierungsstrategie gewagt: Alle etwa 540 Filialen in Österreich sind nun mit digitalen Preisschildern ausgestattet. Dieser Schritt soll nicht nur für die Kundschaft einen Zuwachs an Komfort, sondern auch das Arbeitsleben der Filialmitarbeitenden erheblich erleichtern.

Bisher waren die Preise und Produktinformationen in den HOFER Märkten auf gelben und roten Papierpreisschildern zu finden. Mit der Umstellung auf digitale Preisschilder geht keine Information verloren; vielmehr bieten die neuen Schilder die Möglichkeit, sämtliche bisher auf Papier bereitgestellten Informationen abzubilden. Für die Filialmitarbeitenden entfällt die Notwendigkeit, Preisschilder manuell zu drucken und auszutauschen, was den Arbeitsalltag deutlich vereinfacht.

Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus

Die Digitalisierung der Preisauszeichnung trage zur Nachhaltigkeit bei, da der Papierverbrauch in den Filialen signifikant reduziert wird, wie es in einer Aussendung der Supermarktkette heißt. Damit unterstreiche Hofer sein Engagement für Umweltschutz und nachhaltiges Handeln weiter. Die Einführung der digitalen Preisschilder sei ein weiterer Schritt in Richtung einer digitalen Zukunft, die durch mehr Einfachheit und Effizienz gekennzeichnet sei, ohne dabei die gewohnte Qualität und den günstigen Preis zu vernachlässigen.

