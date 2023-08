Neun Hofer Mehrweg-Pfandsysteme in Vorarlberg

Testphase beendet

Bis Ende 2024 sollen schließlich alle Hofer-Filialen über ein Mehrweg-Pfandsystem verfügen. Nach erfolgreichem Abschluss einer umfangreichen Testphase in ausgewählten Filialen im Großraum Wels ist nun der Startschuss gefallen und in mehr als 130 Filialen werden die errichteten Mehrweg-Pfandsysteme in Betrieb genommen.

In Folge wird der Roll-Out kontinuierlich auf die restlichen Filialen ausgeweitet. Kundinnen und Kunden können in den umgerüsteten Filialen bereits Artikel in Mehrweggebinden in den Bereichen Bier, Wasser, Limonade und Milch erwerben und retournieren.

Weltmarktführer ins Boot geholt

Mit dem Unternehmen TOMRA hat sich Hofer den Weltmarktführer für Leergutautomaten ins Boot geholt, mit dem der Roll-Out auch in die Tat umgesetzt wird. "Hofer ist stolz, Teil einer Partnerschaft zu sein, die Früchte trägt: Dank effizienter Leergutrücknahme-Lösungen und modernster Technologien wurden Pfandautomaten errichtet, die für Kundinnen und Kunden nicht nur komfortabel in der Bedienung sind, sondern auch explizit an deren Wünsche und Bedürfnisse angepasst wurden", so heißt es in einer Aussendung des Lebensmittelkonzerns. So stehen je nach Gegebenheit der Filiale unterschiedliche Rückgabe-Varianten zur Verfügung. Um die Pfand-Rückgabe für Kundinnen und Kunden zu erleichtern, wurde der Großteil der Pfandautomaten im Eingangsbereich platziert, ansonsten sind die Automaten entweder im Innenbereich der Filiale oder als freistehendes Gebäude auf dem Parkplatz in Eingangsnähe vorzufinden. Alle Filialen, in denen bereits eine Pfandrückgabemöglichkeit besteht, sind über den Filialfinder einsehbar.