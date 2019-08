Hörbiger-Parodie wird zum Hit im Internet

Christiane Hörbiger hat mit ihrer Video-Botschaft für Sebastian Kurz für einiges Aufsehen gesorgt. Kabarettistin Aida Loos geht jetzt mit einer Parodie auf die Schauspielerin viral.

Parodie auf Hörbiger

In perfekter Hörbiger-Aufmachung startet Loos in ihr fast zwei Minuten langes Video: "Was waren wir doch froh und glücklich, als sie bei uns im Altersheim waren, beim Casting auf der Suche nach 'Austria‘s next Leihoma', und ich habe die Rolle bekommen, wie immer." In weiterer Folge nimmt sich Aida Loos sowohl Christiane Hörbiger, als auch Sebastian Kurz und dessen gescheiterte Regierung, in ihrer spitzzüngigen Art vor.